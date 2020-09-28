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«Срочно! Пропала грудь»: Настя Ивлеева развеселила подписчиков объявлением в «Инстаграме»

Блогер пожаловалась, что бюст третьего размера покинул ее.

«Срочно! Пропала грудь»: Настя Ивлеева развеселила подписчиков объявлением в «Инстаграме»
Ведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Популярная телеведущая Настя Ивлеева повеселила свою аудиторию объявлением в Instagram: блогер обратилась к поклонникам с просьбой помочь разыскать ее собственный бюст. Жена Элджея в этом году похудела, в итоге вместе с килограммами «ушла» и пышная грудь девушки. Подписчики не могли не заметить «пропажи», и регулярно обращали внимание на то, что Ивлеева потеряла былые формы.

Блогер в долгу не осталась, и на замечания фанатов опубликовала самоироничный пост:

 «Срочно! Пропала грудь! Размер третий! Бодрые, веселые … ушли в неизвестном направлении и не вернулись!» — подписала публикацию Ивлеева.

Текст с просьбой помочь в поисках знаменитость подкрепила серией мемов, на которых ведущая скорбит по бюсту. Ивлеева подчеркнула, что ищет грудь не ради себя, а ради мужа. Фанаты выразили соболезнования супругу ведущей:

 «Лехе бедолаге привет передавайте, пусть держится там…» — шутят в комментариях.

Также звезда пообещала награду за помощь в поисках:

 «Нашедшему хоть одну титьку, вознаграждение 0000000000000 долларов!».

В комментариях поклонники поддержали самоиронию Насти. Шутка пришлась аудитории ведущей «Орла и решки» по душе, и подписчики начали соревноваться в чувстве юмора:

 «Грудь выросла и решила, что ей пора жить отдельно»,  «Еще одна потеря 2020, что ж за год такой», «Они обещали вернутся вместе с лишними кг».

Женская половина аудитории призвала блогера не отчаиваться и поделились своими проблемами:

 «У тебя они хотя бы были! Я свои за 23 года так и не нашла»,  «Вам хоть есть что искать, ко мне она вообще не являлась, всю жизнь с минус первым»,  «Пожертвую одним размером в фонд безсисечных», — пожаловались подписчицы.

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