«Срочно! Пропала грудь»: Настя Ивлеева развеселила подписчиков объявлением в «Инстаграме»

Популярная телеведущая Настя Ивлеева повеселила свою аудиторию объявлением в Instagram: блогер обратилась к поклонникам с просьбой помочь разыскать ее собственный бюст. Жена Элджея в этом году похудела, в итоге вместе с килограммами «ушла» и пышная грудь девушки. Подписчики не могли не заметить «пропажи», и регулярно обращали внимание на то, что Ивлеева потеряла былые формы.

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Блогер в долгу не осталась, и на замечания фанатов опубликовала самоироничный пост:

«Срочно! Пропала грудь! Размер третий! Бодрые, веселые … ушли в неизвестном направлении и не вернулись!» — подписала публикацию Ивлеева.

Текст с просьбой помочь в поисках знаменитость подкрепила серией мемов, на которых ведущая скорбит по бюсту. Ивлеева подчеркнула, что ищет грудь не ради себя, а ради мужа. Фанаты выразили соболезнования супругу ведущей:

«Лехе бедолаге привет передавайте, пусть держится там…» — шутят в комментариях.



Также звезда пообещала награду за помощь в поисках:

«Нашедшему хоть одну титьку, вознаграждение 0000000000000 долларов!».

В комментариях поклонники поддержали самоиронию Насти. Шутка пришлась аудитории ведущей «Орла и решки» по душе, и подписчики начали соревноваться в чувстве юмора:

«Грудь выросла и решила, что ей пора жить отдельно», «Еще одна потеря 2020, что ж за год такой», «Они обещали вернутся вместе с лишними кг».



Женская половина аудитории призвала блогера не отчаиваться и поделились своими проблемами: