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«Отдаешь, а они не довольны»: благотворительная акция Самойловой обернулась крупным скандалом

Бизнесвумен решила бесплатно раздать вещи своих детей нуждающимся.

«Отдаешь, а они не довольны»: благотворительная акция Самойловой обернулась крупным скандалом
Оксана Самойлова с сыном Давидом. Фото: Instagram.com/samoylovaoxana

Несколько дней назад Оксана Самойлова решила провести благотворительную акцию. Бизнесвумен захотела отдать вещи своих детей нуждающимся. Причем, одним из условий было то, что в одни руки можно было взять не более трех предметов гардероба дочек Оксаны. В целом, нарядов было порядка 800. Но и такая, казалось бы, добрая акция, завершилась скандалом. В своем микроблоге жена рэпера Джигана опубликовала видеообращение.

«Они пришли и оказались недовольны тем, что нет брендовых вещей. Вы представляете? Уже бесплатно отдаешь, а люди недовольны. Даже если бы каждая из этих вещей стоила 1000 рублей, то представляете, сколько это денег? Я могла бы их продать», — рассказала Самойлова.

Этот скандал для бизнесвумен не первый. Некоторое время назад ее обвинили в продаже дизайнерских вещей по завышенным ценам. Тогда Самойлова организовала якобы собственный бренд одежды для мам и девочек, но покупатели утверждали, что наряды были похожи на товары с китайского интернет-магазина.

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