«Очень плох»: внучка Конкина сообщила о его состоянии после гибели дочери

Владимир Конкин знаменит своими ролями в кино, а также сплоченной семьей. Несколько лет назад он приходил на телевидение с женой, сыновьями, дочкой и внуками. Но 10 лет назад актер похоронил свою супругу, которая не смогла победить рак. А на днях в его семье случилась новая трагедия. Дочка артиста София погибла при странных обстоятельствах. Она находилась поздно ночью в бассейне, откуда ее увезли в Боткинскую больницу. По заключению экспертов, причиной смерти стало утопление и отказ почек.

Близкие не могут прийти в себя после случившегося. Первой о трагической кончине дочери Конкина узнала близкая родственница — Дарья. Ей позвонили в два часа ночи и сообщили о госпитализации Софии, но сначала девушка решила, что это мошенники. Лишь на следующий день она выяснила, что ее тятя умерла. Девушка стала гостьей передачи «Прямой эфир». Она объяснила, что обстоятельства смерти ее родственницы очень странные. Ее тятя отлично плавала, поэтому неизвестно, что могло случиться, так как бассейн не глубокий, в нем 160 см.

Некоторые сотрудники фитнес-центра, в котором произошла трагедия, заявили, что нашли в сумке погибшей штопор. Некоторые предположили, что София могла быть в нетрезвом состоянии, но внучка Конкина отметила, что по результатам экспертизы алкоголя в крови ее тети не было обнаружено. Также очень смущает родных то, что камеры видеонаблюдения не засняли момент трагедии. Ни тренера, ни дежурной медсестры не было рядом с дочкой актера в нужный момент. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в столичном фитнес-центре, озвучили в студии.

Уже 29 сентября дочку заслуженного артиста похоронят. Ее могила будет находиться рядом с могилой жены Конкина на родовом кладбище — Пятницком. В конце передачи Дарья едва сдерживала слезы. Она призналась, что ее 69-летний дедушка плохо себя чувствует.