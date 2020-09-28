«Пара годиков в тюрьме не помешают»: Кудрявцева решила посадить Разина за его слова о сыне

Лера Курявцева обратилась в суд против Андрея Разина. Телеведущая уверена в успехе своего дела практически на сто процентов. Сейчас она подала гражданский иск, однако на этом теледива останавливаться не желает. Журналистка ждет возмездия за неосторожные слова о ней и ее близких и намерена посадить основателя «Ласкового мая» в тюрьму.

Напомним, продюсер в личном блоге, а также в различных СМИ обвинял Кудрявцеву в том, что она, якобы, в юности вела распутный образ жизни. А ее первый муж Сергей Ленюк, барабанщик небезызвестного коллектива, по версии бизнесмена, встретился с ней в гостинице, вызвав в номер девушку легкого поведения. Не сложно догадаться, что согласно теории Разина, перед Ленюком предстала именно Лера. Был также ряд других, не менее шокирующих историй. К примеру, деятель обвинил ведущую НТВ в том, что она бросила сына Жана от Ленюка в роддоме, сбежав из окна.

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Кудрявцева заявила, что видела бывшего руководителя «Ласкового мая» всего два раза в жизни и откровенно не понимает, зачем он льет грязь на ее голову.

«Я не знаю, что ему надо! Я понимаю одно – ему нужен хайп», — сказала она.

Звезда долго терпела выпады в свой адрес со стороны разговорчивого мужчины, но теперь намерено положить этому конец.

«Если бы он не задел мою маму и сына, я бы на него смотрела, как на психически больного человека, внимания на него не обращала. Но он имел неосторожность оскорбить Жана и мою маму – начал говорить, что я родила ребенка не от Ленюка. Там такой спич из бреда был!» — поведала Кудрявцева.

Журналистка убеждена, что ее гражданский иск будет полностью удовлетворен, после чего она займется уголовным делом против Разина за клевету.

«Я не кровожадная, но пара годиков в тюрьме ему не помешают», — высказалась ведущая «Секрета на миллион».

Ранее мы писали о знакомстве звезды с первым мужем Сергей Ленюком. По ее заверению, на тот момент Разина вообще не было в городе, и он не мог знать, как произошла их встреча.