«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

Бывший муж Лолиты пришел на шоу без передних зубов и с титановыми подложками под глазами

Тренер по игре в сквош, как известно, сильно пострадал менее, чем полгода назад.

Бывший муж Лолиты пришел на шоу без передних зубов и с титановыми подложками под глазами
Бывший муж Лолиты шокировал своим видом в студии шоу/http://globallookpress.com/

Бывший муж певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов появился в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ без передних зубов и с титановыми подложками под глазами.

Дмитрий Иванов. Фото
Иванов лишился передних зубов/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Остались до сих пор гематомы на моем лице. У меня стоят титановые подложки под глазами и скобы, которые сшили мои скулы. У меня было 12 переломов. Это был несчастный случай — 16 мая все случилось. 3 июня мне сделали операцию. У меня вообще не было зубов».

Дмитрий Иванов

Как отметил Иванов, у него просто не было носа после происшествия. «Хрящ был полностью поломан. Сейчас нет передних зубов. У меня до конца так и не восстановилось дыхание. Стоял вопрос – сохранение жизни. Мне всего сделали шесть операций. В итоге я похудел на восемь килограммов. Если бы мне не сделали лицо, то я просто потерял зрение. Левый глаз до конца закрывается, а правый не до конца. Я в аэропорт приезжаю со справкой, потому что «звеню». В итоге за операции я отдал 800 тысяч рублей», — заявил Иванов.

Напомним, что Иванов и Лолита были вместе девять лет. В этом году они развелись. Лолита считает, что муж ей изменял во время семейной жизни.

Тэги

Дмитрий ИвановКанал НТВЛолита МилявскаяНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"