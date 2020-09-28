Бывший муж Лолиты пришел на шоу без передних зубов и с титановыми подложками под глазами

Бывший муж певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов появился в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ без передних зубов и с титановыми подложками под глазами.

«Остались до сих пор гематомы на моем лице. У меня стоят титановые подложки под глазами и скобы, которые сшили мои скулы. У меня было 12 переломов. Это был несчастный случай — 16 мая все случилось. 3 июня мне сделали операцию. У меня вообще не было зубов». Дмитрий Иванов

Как отметил Иванов, у него просто не было носа после происшествия. «Хрящ был полностью поломан. Сейчас нет передних зубов. У меня до конца так и не восстановилось дыхание. Стоял вопрос – сохранение жизни. Мне всего сделали шесть операций. В итоге я похудел на восемь килограммов. Если бы мне не сделали лицо, то я просто потерял зрение. Левый глаз до конца закрывается, а правый не до конца. Я в аэропорт приезжаю со справкой, потому что «звеню». В итоге за операции я отдал 800 тысяч рублей», — заявил Иванов.

Напомним, что Иванов и Лолита были вместе девять лет. В этом году они развелись. Лолита считает, что муж ей изменял во время семейной жизни.