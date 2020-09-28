Это любовь: Виторган провел уикенд с сыном от Собчак и дочкой от Верберг

48-летний Максим Виторган старается успевать везде – строить карьеру в кино и театре, работать над отношениями с актрисой Нино Нинидзе и проводить время с детьми.

Его сын Даниил от артистки Виктории Верберг, с которой он жил гражданским браком, служит в настоящий момент в армии, поэтому общаться с ним часто невозможно. А вот другие наследники – Полина Виторган (тоже от актрисы ТЮЗа) и Платон Собчак-Виторган от Ксении Собчак нередко появляются в компании с отцом. К счастью, актер сумел создать комфортную атмосферу внутри своей семьи. Дети обожают друг друга и дружат с его избранницей Нино, особенно Полина, которая практически с ней одного возраста (24 – наследнице, 29 – возлюбленной). Кроме того, они обе трудятся в одной актерской среде.

Накануне Максим Виторган поделился редкими кадрами одним из счастливых уикендов с детьми. Судя по всему, они вместе выезжали за город. Свой пост бывший муж Собчак украсил сердечком, что означает в Сети безусловную любовь.

Его дочь тоже отметилась в социальных сетях, обнародовав фото с Платоном. На нем брат и сестра выглядят невероятно счастливыми и близкими.