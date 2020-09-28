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«Голос Аллы, музыка Аллы»: Галкин под песню Пугачевой показал осенний сад возле своего замка

Деревья в имении артиста впечатляют яркими красками.

«Голос Аллы, музыка Аллы»: Галкин под песню Пугачевой показал осенний сад возле своего замка
Максим Галкин. Фото Global look press

Максим Галкин иногда радует своих поклонников короткими видеоэкскурсиями по собственному имению. Внимательные подписчики уже изучили многие уголки как самого замка, так и его прилегающей территории, а все благодаря постам юмориста в социальных сетях.

Артист сам прилагает руку к благоустройству своего сада, высаживая деревья и кусты, а также ухаживая за ними. А один куст спиреи здесь посадила сама Примадонна, взяв отросток на своей бывшей даче на Истре, которая теперь принадлежит ее внуку Никите Преснякову.

На сей раз артист под песню жены показал в личном блоге, какими буйными красками заиграл его сад в преддверии зимы.

«Осень подмосковная, Георгий стальной работы моего прекрасного друга. Голос Аллы, музыка Аллы, слова Аллы, бересклет уже красный, зубы еще свои, кудри – не химия, настроение осеннее», — шутливо подписал он обнародованное видео.

Кстати, замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь у фанатов звезд действительно вызывает очень живой интерес. Неслучайно к их дому даже возят экскурсии, доставляя людей целыми автобусами.

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