«Мистер и миссис»: Водянова в халате винного оттенка запечатлелась на редком домашнем фото с Арно

19 сентября Наталья Водянова вступила в законный брак с Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель много лет прожили вместе, они воспитывают двух совместных детей Максима и Романа, родившихся в 2014-м и 2016-м годах.

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Свадьба известной пары прошла без лишнего шума, практически тайно. Широкая общественность узнала об этом уже после того, как чета расписалась в мэрии Парижа. И только спустя время поклонники модели смогли лицезреть ее свадебные фотографии и видео. Невеста отказалась от традиционного длинного платья с фатой и обошлась лаконичным, но изысканным комплектом, состоящим из блузки и юбки миди.

Накануне Наталья порадовала поклонников новыми кадрами из своей жизни, теперь уже семейной. Знаменитая россиянка запечатлелась с мужем, уютно расположившись с ним на диване. Модель, облаченная в халат винного оттенка, прилегла на плече у любимого.