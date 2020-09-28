«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

«Мистер и миссис»: Водянова в халате винного оттенка запечатлелась на редком домашнем фото с Арно

Топ-модель уютно устроилась с мужем на диване.

«Мистер и миссис»: Водянова в халате винного оттенка запечатлелась на редком домашнем фото с Арно
Наталья Водянова. Фото Global look press.

19 сентября Наталья Водянова вступила в законный брак с Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель много лет прожили вместе, они воспитывают двух совместных детей Максима и Романа, родившихся в 2014-м и 2016-м годах.

Свадьба известной пары прошла без лишнего шума, практически тайно. Широкая общественность узнала об этом уже после того, как чета расписалась в мэрии Парижа. И только спустя время поклонники модели смогли лицезреть ее свадебные фотографии и видео. Невеста отказалась от традиционного длинного платья с фатой и обошлась лаконичным, но изысканным комплектом, состоящим из блузки и юбки миди.

Накануне Наталья порадовала поклонников новыми кадрами из своей жизни, теперь уже семейной. Знаменитая россиянка запечатлелась с мужем, уютно расположившись с ним на диване. Модель, облаченная в халат винного оттенка, прилегла на плече у любимого.

«Мистер и миссис», — подписала она фотографию.

Тэги

Антуан АрноНаталья ВодяноваНаталья Водянова и Антуан АрноНаталья Водянова фото