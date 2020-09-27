42-летняя Климова в гимнастерке и шинели появилась на съемках сериала

42-летняя Екатерина Климова на личной страничке в Instagram поделилась свежими кадрами со съемочной площадки. Актриса задействована в новом сезоне ленты «По законам военного времени». Примечательно, что перед объективом камеры экс-возлюбленная Гелы Месхи появилась с Дмитрием Исаевым. С этим актером она уже снималась в исторической теленовелле «Бедная Настя». Тогда Климова предстала в образе фрейлины императрицы — супруги Николая I — Александры Федоровны. А Исаев сыграл наследника российского престола — будущего монарха Александра II.

В кадре Екатерина появилась в военной форме: актриса облачилась в гимнастерку и шинель. Образ экс-возлюбленной Гелы Месхи дополнил берет.

Напомним, что кастинг на одну из ролей в сериале «Бедная Настя» Екатерина Климова прошла уже будучи замужней дамой. Актриса довольно рано вышла замуж за ювелира Ильи Хорошилова и в 24 года родила старшую дочь — Елизавету. Артистка призналась, что находясь в декрете, она мечтала построить карьеру на ТВ и ей выпал такой шанс.