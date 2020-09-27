«Верунчик, просто чистый кайф»: Брежнева в фиолетовом бикини похвасталась сексуальными изгибами

38-летняя Вера Брежнева раззадорила поклонников летним снимком в Instagram. Так, перед объективом фотокамеры на песчаном пляже экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в соблазнительном фиолетовом купальнике. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе похвасталась сексуальными изгибами, сверкнув бесконечными ногами и стройной талией.

Поклонники пришли в восторг от снимка Веры Брежневой. Многие задались вопросом: как возлюбленный певицы позволяет ей участвовать в таких пляжных фотосессиях. Однако поп-дива не скрывает: в их отношениях с Константином Меладзе царит любовь и взаимопонимание.