«Будут вновь слезы, истерика»: экстрасенс предрек расставание Бузовой с Манукяном

34-летняя Ольга Бузова села в кресло «Мистера Х» в новом выпуске шоу «Битва экстрасенсов». Участники рассказали о судьбе героини, не зная, кто она на самом деле.

Ольга призналась, что не сразу согласилась на участие в передаче:

«После долгих уговоров я все-таки решилась отправиться на одно из самых обсуждаемых шоу на отечественном телевидении — «Битву экстрасенсов», да-да, я стала «Мистером Х». Это было интересно. Много чего экстрасенсы увидели».

Главной темой для обсуждения стали отношения Бузовой с мужчинами. Так, шаман Максим Федоров коснулся неприятной темы для телезвезды, заявив, что ведущая не доверяет окружающим, поэтому все еще несчастлива:

«Детей не вижу, чрево холодное. Через тебя детей хотят. Личного счастья нет, есть наметки отношений. Невозможна близость души. Ты либо не доверяешь, либо боишься. Внутри пустота».

Экстрасенсы подвергли сомнениям и будущее Бузовой с рэпером Давой. Максим Федоров увидел крест на отношениях:

«Это не любовь. Одного на другое поменяла. Исход будет таким же: будут вновь слезы, истерика. Ею пользуются. Она слишком открытая, доверчивая. Ваши отношения ни к чему не приведут».

Тяжелее всего певице было слышать напоминание о прежней боли: Максим Рапопорт заявил, что Ольга все еще страдает по бывшему мужу. Услышав слова экстрасенса, знаменитость не смогла сдержать слез:

«Боль по-прежнему сильна, она осталась. Вы ее храните в себе. Зачем? Вижу слезы, но это не тот человек, о котором стоит скорбеть. Зачем вы храните эти вещи?» — сказал исполнительнице участник «Битвы».

Бузова подтвердила слова Рапопорта: как призналась певица, недавно она нашла альбомы, в которых хранятся ее совместные фотографии с Дмитрием Тарасовым.

В своем Instagram знаменитость написала, что не будет фокусироваться на негативных словах: