«Моя любимая дива!»: Сергей Лазарев поздравил Ани Лорак с днем рождения

Певица Ани Лорак отмечается день рождения. Ей исполнилось 42 года. С личным праздником артистку поздравили многие коллеги. В их числе оказался и Сергей Лазарев. Он опубликовал в своем Instagram совместное фото.

«Моя любимая Дива! Каролина!! С днем рождения! Моя родственная душа! Будь счастлива! Люблю всем сердцем», — подписал Лазарев снимок.

Фанаты также присоединились к поздравлениям.

Напомним, что Лорак и Лазарев дружат на протяжении многих лет. В творческом дуэте они исполнили несколько песен, ставших хитами. Когда-то им приписывали даже романтические отношения. У певицы есть девятилетняя дочка от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — София. Девочка с пониманием отнеслась к разводу родителей, об этом сама поп-дива рассказала в интервью. Артистка подметила, что Соня прекрасно поладила с ее новым возлюбленным саунд-продюсером Егором Глебом.