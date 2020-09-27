«Засосало аж на 13 лет»: Лариса Гузеева никогда не хотела работать на ТВ

Ведущая призналась, что никогда не мечтала работать на телевидении.

Известная телеведущая Лариса Гузеева сделала неожиданное признание в своем микроблоге. Артистка поделилась, что даже не представляла себя на телевидении:

«Никогда не мечтала работать на ТВ. Не люблю быть в системе, ленивая. Но мы предполагаем… Засосало аж на 13 лет. В одном месте, с одной командой», — написала под фото со съемок Гузеева.

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На откровение ведущей тут же откликнулась аудитория. Поклонники написали теплые слова в адрес любимой телесвахи:

«А я Ларису обожаю.Она не лицемерит, говорит такие вещи, о которых многие женщины говорить стесняются. Молодец!», «Какая вы замечательная», «Сердце у вас доброе, душа открытая, а впереди только хорошее. Успехов!», «Очень люблю Ларису и уважаю!! Женщина с большой буквы», «Она пример для всех девушек и женщин, что морально хотят оставаться молодыми», — похвалили Гузееву подписчики.

Правда, под публикациями бессменной ведущей шоу «Давай поженимся!» немало и негативных комментариев. Стоит заметить, что на любые неприятные слова Гузеева всегда отвечает колко и прямолинейно. Честность отличает ведущую и в эфире ток-шоу: артистка говорит все, что думает вне зависимости от ситуации.

С мая 2020 года Гузеева ведет передачу «На дачу» на «Первом канале». Оказалось, что работает артистка с той же командой, что и на передаче «Давай поженимся».