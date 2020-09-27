«Когда любишь просто от души»: четырехлетней сын Алсу на прогулке поиграл с мамиными локонами

Алсу на личной страничке в Instagram поделилась редким кадром из семейного альбома. Вместе с четырехлетним наследником от бизнесмена Яна Абрамова поп-дива отправилась на морскую прогулку. Перед объективом фотокамеры певица предстала на яхте, держа сынишку на руках. Маленький Рафаэль поиграл с локонами своей звездной мамочки, запустив ручку в ее волосы. Сама Алсу любовно смотрела на мальчика, улыбаясь ему в ответ.
В комментариях к снимку, поп-дива обратилась к поклонникам, рассказав о своих чувствах и великой силе материнской любви. Алсу не скрывает: она души не чает в своих детях. Помимо четырехлетнего сына Рафаэля у артистки есть две дочери: четырнадцатилетняя Сафина и двенадцатилетняя Микелла.
«Когда любишь просто от души, от сердца, не за поступки и красивые слова, не за комплименты и цветы и даже не за то, что тебя любят в ответ!! Словами не описать это вселенское чувство материнской, необъятной любви!
Когда ударился он, а больно тебе… Когда смеется и радуется он, а тебя переполняет безмерное счастье и хочется остановить это мгновение. Тогда и появляется ответ на главный вопрос… Я нашла его именно в своих», — отметила певица.