«Когда любишь просто от души»: четырехлетней сын Алсу на прогулке поиграл с мамиными локонами

Алсу на личной страничке в Instagram поделилась редким кадром из семейного альбома. Вместе с четырехлетним наследником от бизнесмена Яна Абрамова поп-дива отправилась на морскую прогулку. Перед объективом фотокамеры певица предстала на яхте, держа сынишку на руках. Маленький Рафаэль поиграл с локонами своей звездной мамочки, запустив ручку в ее волосы. Сама Алсу любовно смотрела на мальчика, улыбаясь ему в ответ.

В комментариях к снимку, поп-дива обратилась к поклонникам, рассказав о своих чувствах и великой силе материнской любви. Алсу не скрывает: она души не чает в своих детях. Помимо четырехлетнего сына Рафаэля у артистки есть две дочери: четырнадцатилетняя Сафина и двенадцатилетняя Микелла.