На 57-м году жизни умер актер Никита Логинов

Артисту стало плохо, когда он ходил из здания театра «Около дома Станиславского».

Как сообщает «Пятый канал», причиной смерти 56-летнего актера стал сердечный приступ. Никите Логинову стало плохо, когда он покидал театр «Около дома Станиславского», в котором руководил художественно-постановочной частью.

Врачам не удалось спасти жизнь артиста: он упал на ступеньках и скончался на месте. Смерть актера подтвердили в театре. Сейчас на месте трагедии работает полиция.

Никита Логинов родился 12 июня 1964 года. Он известен российскому зрителю по фильмам «ДМБ», «Антикиллер», а также сериалам «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала» и «Пятая стража».

Информация о месте и дате прощания с именитым артистом пока не поступала.