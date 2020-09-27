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Потянуло на солененькое: Алеся Кафельникова вышла в свет с Георгием Петришиным

Пара наслаждается отдыхом в Париже.

Потянуло на солененькое: Алеся Кафельникова вышла в свет с Георгием Петришиным
Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/kafelnikova_a

На днях стало известно, что дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся закрутила роман с экс-женихом Светланы Ходченковой. Информацию подтвердила и сама модель. В своем Instagram она опубликовала снимки с Георгием Петришиным. Судя по фото, пара весело проводит время в Париже.

Влюбленные запечатлелись в одном из ресторанов. Для похода туда Алеся выбрала платье от Ульяны Сергиенко с глубоким декольте. А вот одним из блюд романтического ужина стали малосольные огурцы. Модель показала поклонникам целую банку, чем навела на определенные мысли. Фанаты сразу же заподозрили, что девушка находится в интересном положении.

На протяжении нескольких лет Георгий Петришин был в отношениях с Светланой Ходченковой. Он дважды звал актрису замуж, но до свадьбы дело так и не дошло. Алеся Кафельникова недавно рассталась с сыном известного российского бизнесмена Владимиром Новицким.

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