Уроки французского: Галкин показал, как изучает иностранный язык с дочкой Лизой

В этом году Гарри и Лиза Галкины пошли в первый класс. Помимо школьных уроков, звездные дети занимаются и дома. Так, Лиза изучает французский язык и уже превосходно на нем изъясняется с папой. В Instagram Максим Галкин показал, как проходят их занятия.

«Скажи, пожалуйста, что такое пикник?», — спрашивает Максим у Лизы на французском. «Это, когда едят на природе», — свободно отвечает дочь Примадонны.

Фанаты популярного семейства оценили способности Лизы.

«Какая умница! Молодчина!» — писали пользователи Сети. А некоторые даже удивились тому, как Максим бегло говорит по-французски.

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В одном из интервью Примадонна призналась, что изначально она предполагала, что их с мужем дети будут учить английский. Ведь французский Аллу Борисовну никогда не особо не интересовал. Однако Максим Галкин настоял именно на этом языке. Примечательно, что французский изучает и дочка Татьяны Навки — Надежда. Кроме того, наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду учит еще китайский и английский.