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«Да, я мать! И я умею танцевать»: Орбакайте в мерцающем платье с пайетками вышла на танцпол с сыном Дени

Певица продемонстрировала несколько танцевальных па.

«Да, я мать! И я умею танцевать»: Орбакайте в мерцающем платье с пайетками вышла на танцпол с сыном Дени
Кристина Орбакайте с сыном Дени (Фото: Globallookpress.com)

Шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram публиковал редкие кадры, на которых Кристина Орбакайте танцевала с младшим сыном Дени. Байсаров-младший, к слову, не уступал звездной маме на танцполе, активно двигаясь под ритмичную музыку. Внук Аллы Борисовны унаследовал от именитой родительницы не только белокурый оттенок волос, но и артистизм. Хотя в отличие от брата Никиты Преснякова — Дени держится от мира шоу-бизнеса на отдалении.

«Да, я мать! И я умею танцевать», — именно под трек с такими слова певица отплясывала с сыном на танцполе.

Перед объективом фотокамеры Кристина Орбакайте предстала в мерцающем платье с пайетками нежно-розового оттенка. На танцпол певица вышла с младшим сыном. Поп-дива продемонстрировала несколько танцевальных па, дав понять, что она вполне органично чувствует себя под софитами. Напомним, что младший сын певицы от бизнесмена Руслана Байсарова окончил элитное учебное заведение в Лондоне.

Тэги

Алла ПугачеваДени Байсаровестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль