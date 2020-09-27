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Три поколения семьи: Нюша с дочкой Симбой на руках позировала вместе с мамой

Певица не скрывает: она души не чает в наследнице.

Три поколения семьи: Нюша с дочкой Симбой на руках позировала вместе с мамой
Певица Нюша с дочкой Симбой. Фото:instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша поделилась с подписчиками семейным фото в своем микроблоге. Артистка опубликовала снимок, на котором она держит на руках Симбу, в ноябре крохе исполнится два годика. Рядом с поп-дивой на фото отметилась и бабушка девочки — мама Нюши Ирина Шурочкина. Представительницы трех поколений семьи стоят обнявшись в саду. Нюша вытянула губы в поцелуе к дочурке, застеснявшейся камеры. Мама певицы лучезарно улыбается, глядя в объектив.

Знаменитость сделала своей дочке забавные хвостики с помощью милых розовых резиночек и заколок. Девочка одета в нежно-розовую кофточку и персиковые штанишки. Сама артистка собрала волосы в низкий хвост и надела белый укороченный джемпер. Певица дополнила образ серьгами в форме сердечек. Мать Нюши предстала на фото в темно-синем платье в крупный белый горох.

Поклонники артистки отметили, что маленькая Симба очень похожа на свою бабушку:

«Оказывается, Симба копия вашей мамы, а я-то думала», «Как похожа на бабушку девочка!», «Симба — копия бабушка!», «Как доченька похожа на вашу мамочку! Дай бог здоровья обеим», «Внучка очень на бабушку похожа», — прокомментировали публикацию подписчики Нюши.

Многие сделали комплимент певице и ее семье:

«Так вот в кого вы, Нюша, такая красивая! Шикарные женщины!», «Какие красивые», «Бабулечка у вас красавица!» — написали фанаты.

Певица Нюша с мамой и дочкой
Певица Нюша с мамой и дочкой. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша в ноябре 2018-го года родила дочь от своего мужа Игоря Сивова. Прошлой зимой певица раскрыла имя дочери и впервые показала Симбу аудитории.

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