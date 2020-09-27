«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

Снова в центре внимания: похорошевшая певица МакSим появилась на публике

Артистка долгое время проходила реабилитацию после серьезного ДТП.

Снова в центре внимания: похорошевшая певица МакSим появилась на публике
МакSим. Фото: Михаил Фролов. Архив "КП"

Певица МакSим вернулась в Москву около месяца назад. За границей она проходила курс реабилитации после серьезного ДТП. В аварию артистка попала еще в прошлом году, но последствия настолько сильно ударили по здоровью поп-дивы, что ей пришлось на время отставить музыкальную деятельность.

Накануне 37-летняя певица появилась на публике. Причем, это была не светская тусовка, а матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак — Амур». Операторы трансляции заприметили певицу на трибунах и показали крупным планом на медиакубе, сопроводив все это хитом «Знаешь ли ты». Болельщики с радостью подхватили знакомые ноты.

Кроме этого артистка не отказывала в общих снимках всем хоккейным фанатам. На фото она выглядела постройневшей и отдохнувшей. Это отметили многие поклонники МакSим.

Тэги

ДТП с МакSимМакSимМакSим здоровьеМакSим новостиПевица МакSим последние новостихоккей