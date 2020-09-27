Коллекционер: Максим Фадеев хранит дома нож для ритуального обряда самураев

Этот год для продюсера Максима Фадеева стал особенным. Во-первых, он похудел почти в два раза. Во-вторых, вернулся с Бали, как только открыли границы после карантина. Кстати, этот период, ставший тяжелым для многих, музыкант пережил без особых тягот. Об этом он рассказал YouTube-каналу Metametrica.

Фадеев признался, что коллекционирует мечи и катаны. Пока у продюсера их не так много, всего девять экземпляров. Согласно традиции, каждый из них должен стоять в отдельной комнате. Есть в этом наборе холодного оружия и нож для сэппуку – ритуального убийства самураев, которым вспарывают живот. А в его грамоте написаны имена тех, кто таким образом ушел из жизни.

Недавно Фадеев и Эмин Агаларов выпустили новую песню «Фатима». Трек для певца стал символичным. Именно после его публикации в Сети, фанаты Эмина заподозрили его в отношениях с девушкой по имени Фатима. Так и вышло. По слухам, на днях Эмин обручился с дочерью замминистра обороны Азербайджана Фатимой Садыковой.