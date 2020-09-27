«С губами явно перебор!»: 42-летнюю Ани Лорак заподозрили в чрезмерной пластике

Певица, по мнению многих, изменилась до неузнаваемости.

Певица Ани Лорак празднует 42-ой день рождения. Артистку поздравил Николай Басков в своем микроблоге, опубликовав фото, на котором он нежно целует именинницу в щеку.

«С Днем рождения, дива! Будь счастлива, любима и твори своим невероятным голосом и красотой магию долгие годы», — подписал публикацию певец.

Однако внимание фанатов привлекли изменения в лице Ани Лорак: знаменитость явно перестаралась с губами. Певицу и раньше подозревали в пластике лица. Поклонники предположили, что именно очередная инъекция могла изменить черты Ани Лорак до неузнаваемости, причем явно не в лучшую сторону:

«С губами явно перебор!», «Совсем как кукла пластиковая стала», «Зачем превращать себя в одинаковых женщин?! У всех похожий нос, скулы…», «Что с губами, дива?!» — высказали свое недоумение подписчики Баскова.

В итоге, под праздничным постом стало настолько много негативных комментариев в адрес артистки, что Николай Басков предпочел полностью отключить возможность комментирования публикации.

Ани Лорак — поп-певица и народная артистка Украины. Она выступала на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2008 году, и принесла своей стране серебро. Ани Лорак является обладательницей множества премий, в том числе «Золотой граммофон», «Певица года», «Золотая шарманка», «Человек года», «Песня года».