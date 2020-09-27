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Солистка группы «Фристайл» Ната Недина просит не сравнивать ее с Ниной Кирсо

Певица пришла в музыкальный коллектив полтора года назад.

Солистка группы «Фристайл» Ната Недина просит не сравнивать ее с Ниной Кирсо
Ната Недина. Фото: instagram.com/natalynedin

Зимой 2019-го года Ната Недина появилась в коллективе «Фристайла». По признанию певицы, сделать это ей удалось без особых усилий ввиду легкого характера. В интервью «СтарХиту» Ната отметила, что ее сравнивают с экс-солисткой группы Ниной Кирсо, но они совсем не похожи.

Ната хочет, чтобы фанаты воспринимали ее именно как целостную личность, а не солистку, которая пришла заменить Нину Кирсо. Именно поэтому певица просит всех поклонников группы, отнестись к ней как к личности, отдельной единице и тем самым отказаться от любых сравнений — лестных или же наоборот, критических.

Напомним, что Нина Кирсо ушла из жизни в апреле 2020 года, а последние два года она находилась в коме. На протяжении многих лет артистка оставалась бессменной солисткой группы «Фристайл», в составе которой работала над выпуском 10 студийных альбомов.

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