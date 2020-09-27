«Вот это аншлаг»: Григорьев-Апполонов вышел в свет с двумя бывшим женами

Этим летом Андрей Григорьев-Апполонов отметил юбилей. Рыжему из «Иванушек International» исполнилось 50 лет. Свой юбилей он встретил в статусе холостяка. Недавно артист развелся с Мариной Банковой, с которой был в браке с 2008 года. Тем не менее, музыканту удалось сохранить дружеские отношения и с ней, и с Мариной Лопатовой. С последней Андрей был в гражданском браке в 2000-м.

Григорьев-Апполонов не упустил возможности запечатлеться с бывшими женами, а снимком поделился на своей странице в Instagram. При этом певец посоветовал фанатам учиться сохранять дружеские отношения с бывшими возлюбленными.

«Вот это аншлаг!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Модница недели: образы Ходченковой, Снигирь и Урсуляк оценили эксперты

К слову, встреча произошла на праздновании дня рождения хоккеиста Александра Овечкина. Поздравить спортсмена с 35-летием собрался весь столичный бомонд.