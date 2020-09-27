«Вкус любви»: 71-летняя Пугачева в полосатом платье и с бантом на голове спела вживую перед гостями

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин делился архивными кадрами, на которых запечатлена его вторая половинка. Так, Примадонна отечественного шоу-бизнеса вживую спела перед гостями одну из полюбившихся ей композиций. Перед собравшейся публикой 71-летняя Алла Пугачева предстала в полосатом черно-белом платье длины макси. Акцент певица сделала на талии с помощью широкого лакового пояса. Ко всему прочему, артистка подобрала в качестве модного аксессуара бант, которым она украсила прическу.

Помимо того, что Примадонна спела для присутствующих на вечеринке гостей, она также показала несколько танцевальных па под бурные аплодисменты восторженной публики.

«Чуть солоноват вкус любви…» — пела жена Максима Галкина.

Ранее в одном из своих интервью шоумен признался, что в их семье именно Алла отличается задорным характером. Как говорит Максим, его возлюбленная легка на подъем. Она любит принимать гостей в их особняке в подмосковной деревне Грязь. При этом сам Галкин, по его же словам, рядом с женой ощущает себя «пенсионером».