Это Мишель: бывшая жена Сарика Андреасяна родила дочь

Экс-супруга Сарика Андреасяна сообщила о радостном событии в своем Instagram. 27 сентября у Алены родилась дочь. Новоиспеченная мама поделилась радостной новостью с поклонниками. Девочке дали имя Мишель.

«Для появления на свет Миша выбрала красивую дату, дождавшись, когда папин день закончится, и оставила свой праздник личным. Так и поступают манифесторы!» — подписала праздничный пост Алена.

Подписчики поспешили поздравить знаменитость с пополнением. Пожелания в комментариях оставили как фанаты Алены, так и ее звездные друзья. Среди них — певица Варда, актриса Юлия Паршута, звезда сериала «Даешь Молодежь!» Анжелика Каширина, а также актриса Поля Полякова.

«Поздравляю с малышкой. Будьте самыми счастливыми девчонками», «Прекрасно дорогая. Ты — мама и теплота от кончиков пальцев до кончиков волос», «С днем рождения доченьки! Будь счастлива, малышка», «Алена, какой чудесный день! Поздравляю всей душой!», «Ура! Какое счастье! С Днем рождения, Мишель!», — поздравили маму и новорожденную малышку.

Сама Алена трогательно обратилась к дочери:

«С днем рождения, Мишель! Мир полон открытий для тебя».

Накануне девушка поздравляла с днем рождения своего 35-летнего мужа и отца младшего ребенка:

«Я не приготовила для тебя сегодня ничего, кроме хлеба с маслом на завтрак. Потому что ты получаешь больше эмоций, когда даришь подарки сам. У тебя было в жизни многое и будет все, о чем ты мечтаешь. И все, что я могу дать тебе, это свою поддержку. С днем рождения, мой любимый мужчина»,- написала Алена.

Ан

Напомним, что бывшая жена режиссера Сарика Андреасяна воспитывает от кинематографиста сыновей Марка и Мартина. Пара развелась в 2018 году, спустя семь лет брака. В этом году Алена снова вышла замуж. О новом возлюбленному девушка старается не распространяться, подчеркивая, что она безумно счастлива быть его женой, и супруг прекрасно справляется с воспитанием старших детей Алены.