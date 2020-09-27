Вся семья в сборе: Бурак Озчивит с сыном Караном на руках попрыгал на батуте вместе с Фахрийе Эвджен

В одном из интервью Бурак Озчивит признался, что сразу обратил внимание на Фахрийе Эвджен, когда впервые увидел ее в кадре. С будущей женой актер снимался в историческом сериала «Королек — птичка певчая». Отношения этой пары развивались также стремительно, как и роман их персонажей. Эвджен сыграла в ленте Фериде, а Озчивит — Кямрана. Эта любовная история привела их к свадьбе. Супруги женаты уже три года. А их общему сыну — первенцу Карану в апреле исполнился годик.

В своем микроблоге актер из турецкого сериала «Великолепный век» поделился с поклонниками свежим кадром. Судя по всему, Бурак провел уикенд вместе с семьей. Перед объективом камеры Озчивит предстал в компании своей жены Фахрийе Эвджен. Примечательно, что супруги оделись в одном стиле, поддержав тренд на family look. Бурак с сыном на руках вместе с возлюбленной попрыгал на батуте, вызвав смех у годовалого сынишки и ответную улыбку у жены. Судя по всему, такие детские забавы Карану пришлись по вкусу.