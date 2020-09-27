«Вот вам и хасеки Махидевран»: Нур Феттахоглу в мини-бикини прикрылась соблазнительным пеньюаром

Нур Феттахоглу еще во время съемок в турецком сериале «Великолепный век» запомнилась зрителю благодаря своей точеной фигуре. Разница между ней и Мерьем Узерли была колоссальной. На фоне экранной наложницы Халита Эргенча любимица Валиде выглядела невероятно тонюсенькой, изящной и практически невесомой. Платья с корсетами только подчеркивали отсутствие лишнего веса и наличие тонкой талии. А вот Хюррем султан в исполнении Мерьем Узерли обладала пышными и эффектными формами, которые будоражили фантазию поклонников.

«Вот вам и хасеки Махидевран!!», «В не всегда чувствовалась эта грация, статность!», «Это вам не Хюррем султан!! Совершенно другая фигура», «Ну, надо же!! Какая соблазнительница», «Сулейман бы точно вызвал на халвет», «Падишах бы так по дворцу разгуливать точно не позволил», «Красивая, любимая наша султанша», — отметили поклонники.

На свежем снимке Нур Феттахоглу позировала в купальнике, поверх которого актриса набросила соблазнительный пеньюар. Таким образом, партнерша Халита Эргенча подчеркнула стройную фигуру и изящные линии предплечья.