«Нимфа»: Анжелика Ревва обнажила точеные ноги на фоне панорамного бассейна в Бодруме

Александр и Анжелика Ревва вслед за оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем Юсифом Эйвазовым выбрали в этом году для своего отдыха турецкий Бодрум. Звездная чета отправилась в отпуск частным самолетом, о чем не преминули сообщить в своих личных блогах.

Судя по всему, пара арендовала для морских прогулок яхту, на палубе которой супруга «Артура Пирожкова» сделала несколько эффектных снимков, сменив тигровый купальник на черный.

Что говорить, формы у матери двух дочерей – на зависть многих. И ее фолловеры это сразу отметили в комментариях.

«Тростиночка какая», «Ну куколка же», «Ах, какая красивая женщина», «Анжелика, фигура бомба», «Невероятно красивая», — написали они.

Кроме великолепных форм девушки, поклонники семьи Реввы также смогли оценить и уровень отеля, в котором они остановились. Судя по последнему обнародованному кадру в Сети, пара сняла номер с панорамным бассейном, воды которого сливаются с горизонтом. А из его окон раскрывается великолепный вид на море и горы. На фото Анжелика предстала в одном лишь слитном черном купальнике, поверх которого набросила пляжную рубашку.