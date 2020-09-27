«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

«Нимфа»: Анжелика Ревва обнажила точеные ноги на фоне панорамного бассейна в Бодруме

Жена резидента Comedy Club примерила пляжную рубашку и купальник.

«Нимфа»: Анжелика Ревва обнажила точеные ноги на фоне панорамного бассейна в Бодруме
Анжелика и Александр Ревва. Фото: Борис Кудрявов/ КП.

Александр и Анжелика Ревва вслед за оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем Юсифом Эйвазовым выбрали в этом году для своего отдыха турецкий Бодрум. Звездная чета отправилась в отпуск частным самолетом, о чем не преминули сообщить в своих личных блогах.

Судя по всему, пара арендовала для морских прогулок яхту, на палубе которой супруга «Артура Пирожкова» сделала несколько эффектных снимков, сменив тигровый купальник на черный.

Что говорить, формы у матери двух дочерей – на зависть многих. И ее фолловеры это сразу отметили в комментариях.

«Тростиночка какая», «Ну куколка же», «Ах, какая красивая женщина», «Анжелика, фигура бомба», «Невероятно красивая», — написали они.

Кроме великолепных форм девушки, поклонники семьи Реввы также смогли оценить и уровень отеля, в котором они остановились. Судя по последнему обнародованному кадру в Сети, пара сняла номер с панорамным бассейном, воды которого сливаются с горизонтом. А из его окон раскрывается великолепный вид на море и горы. На фото Анжелика предстала в одном лишь слитном черном купальнике, поверх которого набросила пляжную рубашку.

«Нимфа», «Принцесса из сказки», «Красиво жить не запретишь», «Шикарная женщина в шикарном месте», «Красавица. Когда не хватает слов…» — были потрясены снимком почитатели Реввы.

Тэги

Александр РевваАнжелика Ревваотдых звездРевва семьяТурция