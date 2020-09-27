Мама трагически погибшего Егора Клинаева рассказала о его последней работе

На днях состоялась премьера криминальной драмы «Взрыв». Одну из главных ролей в сериале сыграл Егор Клинаев. Его не стало три года назад. Молодой актер бросился помогать пострадавшим в ДТП и сам попал под колеса другой машины. Мама Егора поделилась своими воспоминаниями о последней работе сына.

Как сообщает «СтарХит», Наталия Клинаева рассказала, как сильно Егору нравился сериал и вся съемочная команда. Он подружился с Темой Ешкиным, который по сюжету играл роль его старшего брата. При этом, женщина отмечает: боль от утраты сына никогда не пройдет. Она научилась с ней жить.

Младшая сестра Егора Вера в этом году пошла в первый класс. По словам Наталии, если девочка захочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом, они противиться не будут. К слову, отец Егора Дмитрий Клинаев в прошлом году принимал участие в проекте «Голос».