«На голове – птичье гнездо»: Ковальчук показала, как выглядит с утра без укладки

Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками «честным фото». Звезда обнародовала в Сети кадр, который она сделала в раздевалке спортзала. Артистка пришла на репетицию танцевального номера своего будущего клипа без укладки и макияжа.
«Раннее утро, поэтому на голове легкое птичье гнездо, в глазах под очками – спички», — подписала она фото.
Из одежды на звезде оказалась белая толстовка оверсайз и мандариновые спортивные брюки с кроссовками.
Пост Юлии вызвал неоднозначную реакцию у ее фолловеров. Несколько человек написали в комментариях, что она похожа здесь на Джона Леннона, а кто-то и вовсе принял ее за мужа Наташи Королевой — Тарзана. Однако преданным поклонникам жена Алексея Чумакова приглянулась и в этом обыденном образе.
«Хороша, как всегда», «Юленька, ты всегда будешь самой лучшей», «Юляша, красавица!! Только утром смотрела «Форт Боярд» с вашим участием, просто умница, спортсменка», «Позитивные мандариновые штанишки, огонь. Очень круто, несмотря на раннее утро!» — отметили они.