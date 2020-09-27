«На голове – птичье гнездо»: Ковальчук показала, как выглядит с утра без укладки

Юлия Ковальчук решила поделиться с поклонниками «честным фото». Звезда обнародовала в Сети кадр, который она сделала в раздевалке спортзала. Артистка пришла на репетицию танцевального номера своего будущего клипа без укладки и макияжа.

«Раннее утро, поэтому на голове легкое птичье гнездо, в глазах под очками – спички», — подписала она фото.

Из одежды на звезде оказалась белая толстовка оверсайз и мандариновые спортивные брюки с кроссовками.

Пост Юлии вызвал неоднозначную реакцию у ее фолловеров. Несколько человек написали в комментариях, что она похожа здесь на Джона Леннона, а кто-то и вовсе принял ее за мужа Наташи Королевой — Тарзана. Однако преданным поклонникам жена Алексея Чумакова приглянулась и в этом обыденном образе.