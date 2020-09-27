«Это племянники и мой сын»: Миронов на премьере мультфильма официально представил наследника

Петя, как две капли воды похож на своего знаменитого отца в детстве.

Актер Евгений Миронов перестал скрывать от общественности своего сына Петю. Вместе с наследником он появился на премьере мультфильма «Белка и стрелка: карибская тайна». В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ он признался, что пятилетний мальчик, пришедший на премьеру вместе с ним, действительно его сын.

«Это племянники и мой сын», — заверил Евгений Миронов, отвечая на вопрос, кто его сопровождает на премьере мультфильма.

Как сказал Миронов, он не может считать себя строгим отцом. «Я разный в вопросах воспитания детей», — заявил актер.

Отметим, что мать Миронова Тамара Петровна, которой уже 79 лет, объяснила в эфире программы, почему ее звездный сын до сих пор не женился. «Сейчас трудные девушки. Роскошь для них на первом месте. Бриллианты хотят. Он сталкивался с этим. Много было девочек у него. Да и сейчас у подъезда караулят. Даже у дверей меня караулят, когда я собакой иду гулять», — заявила мать Миронова.

Напомним, что Евгений Миронов долгие годы скрывал сына от общественности.