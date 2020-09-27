«Сильный, родной»: Лариса Вербицкая обнародовала редкое фото своего 41-летнего сына-юриста

Трудно поверить, но у очаровательной Ларисы Вербицкой есть вполне зрелый сын Максим. Отпрыску телеведущей уже 41 год, он работает юристом, владеет собственной фирмой, которая занимается решением правовых вопросов.

60-летняя звезда российского телевидения редко делится со своими поклонниками подробностями личной жизни и практически не показывает членов своей семьи. Поэтому ее новый пост с наследником, который навестил ее в выходные, удивил ее верных почитателей.

«Сильный, надежный, родной», — подписала она фото.

«Мамин сын… Большая любовь!! Очень похож на Вас», «Взгляд благородный, как у мамы», «Красивый парень, ваш сын, Лариса», «Глазки-то, глазки мамины! Красивый парень», «Очень похож на маму. Если бы не написали, что сын, то подумаешь — младший брат», — прокомментировали кадры фолловеры.

Отметим, что у Ларисы Вербицкой есть также 30-летняя дочь Инна. Она закончила факультет связи с общественностью в институте дружбы народов.