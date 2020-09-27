«Ажурное уже не покупаю»: Лера Кудрявцева рассказала о выборе нижнего белья для себя и мужа

Как отметила телеведущая, она ищет для себя трусики поудобнее.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о выборе нижнего белья для себя и мужа — 33-летнего хоккеиста Игоря Макарова.

«Когда я вышла замуж, то стала менее придирчивой в выборе белья. Замужество, конечно, накладывает свой отпечаток. Я не хожу в трусах хб и в трико с вытянутыми коленками, но ажурное уже не покупаю. Ищу, чтобы белье было поудобнее. А мужу вот трусы покупаю. Очень мне нравятся семейные трусы». Лера Кудрявцева

Также Кудрявцева удивилась ценам на одежду в интернет-магазине своей подруги светской львицы Ксении Собчак. Как известно, та продает, в частности, майки и худи.

«Как у нее хватает времени этим заниматься. Я пытаюсь все успеть, но не получается. Я не такая поворотливая, как Ксения. Сейчас дизайнеров, кстати, как собак нерезаных. Нового ничего не придумывают. Ксения просит за трусы 2500 рублей? Может трусы из шелка, но это точно перебор», — заметила Кудрявцева.

Ранее сама Собчак опровергла информацию, что торгует трусами. «Там майки, худи и классные костюмы для занятия спортом. Я не продаю нижнее белье. Мои изделия из разных материалов. Я сама их ношу», — сказала она.