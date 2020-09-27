«Проиграл пари»: Максим Галкин на спор обнародовал кокетливое видео с сердечками

Максим Галкин обнародовал в личном блоге неожиданные для многих видео. На них муж Аллы Пугачевой кокетливо подмигивает людям по ту сторону объектива. Кроме того, он украсил кадры довольно гламурными фильтрами в виде блесток и сердечек.

Тем не менее, видимо, чтобы не вызывать лишних разговоров и домыслов, комик поспешил объяснить ситуацию.

«Проиграл пари, что себя так опубликую», – написал он.

Увы, но с кем спорил Максим и по какому поводу, так и осталось тайной, раскрывать детали Галкин фолловерам не стал.

Кстати, ранее мы писали о селфи артиста с Яной Рудковской. Продюсер заверила, что сделано оно совершенно без фильтров и фотошопа. Блондинка решила этим снимком в Instagram в очередной раз ответить хейтерам, которые то и дело обсуждают о ее привязанности к фотошопу и обработке внешности в социальных сетях. Жена Евгения Плющенко призвала Максима Галкина в свидетели, что этот снимок точно без прикрас.