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«Наша жизнь – сериал»: дочери Михалкова устроили танцы в автомобиле под хит из радиоприемника

Старшая наследница кинорежиссера Анна заговорила о своей привязанности к сестре Надежде.

«Наша жизнь – сериал»: дочери Михалкова устроили танцы в автомобиле под хит из радиоприемника
Надежда Михалкова. Фото https://www.instagram.com/nadiamixalkova/

Актриса Анна Михалкова, старшая дочь режиссера Никиты Михалкова, решила эксцентрично поздравить свою сестру Надежду с днем рождения. Девушке исполнилось 33 года.

Ее 46-летняя родственница обнародовала в Instagram кадры из личного архива, на которых они вместе едут на автомобиле, подпевая и подтанцовывая под музыку, раздающуюся из радиоприемника. Артистки явно находились в приподнятом расположении духа и весело дурачились перед камерой.

Анна рассказала в личном блоге, что почему-то всегда переживает, поздравляя Надежду. Она считает, что так происходит с каждым, кто чувствует большую любовь и нежность к другому человеку. По ее словам, они довольно редко признаются в особом отношении друг к другу, прячась за словами иронии и не желая показать свою уязвимость. Однако раз в год они все-таки говорят открыто о своей привязанности и симпатии.

«Наша с тобой жизнь похожа на высокохудожественный сериал, придуманный где-то там очень талантливым автором. Пускай нас ждут впереди много сезонов этого сериала, где мы всегда рядом и всегда есть друг у друга», — написала в адрес Надежды ее сестра.

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