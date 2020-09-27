«Наша жизнь – сериал»: дочери Михалкова устроили танцы в автомобиле под хит из радиоприемника

Актриса Анна Михалкова, старшая дочь режиссера Никиты Михалкова, решила эксцентрично поздравить свою сестру Надежду с днем рождения. Девушке исполнилось 33 года.

Ее 46-летняя родственница обнародовала в Instagram кадры из личного архива, на которых они вместе едут на автомобиле, подпевая и подтанцовывая под музыку, раздающуюся из радиоприемника. Артистки явно находились в приподнятом расположении духа и весело дурачились перед камерой.

Анна рассказала в личном блоге, что почему-то всегда переживает, поздравляя Надежду. Она считает, что так происходит с каждым, кто чувствует большую любовь и нежность к другому человеку. По ее словам, они довольно редко признаются в особом отношении друг к другу, прячась за словами иронии и не желая показать свою уязвимость. Однако раз в год они все-таки говорят открыто о своей привязанности и симпатии.