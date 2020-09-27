«Меня мужики боятся»: разочаровавшаяся в отношениях Успенская завела жеребца

Как отметила «королева русского шансона», в будущем она планирует на нем кататься.

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что купила жеребца в деревне под Калугой и теперь безумно счастлива.

«Меня мужики боятся, поэтому я завела жеребца. В будущем, возможно, буду на нем кататься. Там в деревне породистые лошади. Одна из них теперь моя». Любовь Успенская

Как отметила «королева русского шансона», произошли изменения в последнее время и в ее внешности. «Накачала попку себе. Перекачала, по-моему. Переборщила. Как закончится карантин, я уйду из фитнеса, которым сейчас активно занимаюсь, в йогу. Она мне нравится больше».

Напомним, что Любовь Успенская уже более полугода не общается со своей единственной дочкой тридцатилетней Татьяной Плаксиной. Девушка сейчас живет в Америке. Журналисты постарались узнать, как у нее сейчас отношения с наследницей. При этом Успенская заявила, что не хочет говорить на эту тему.