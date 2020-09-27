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Дима Билан хочет отсудить у мужа старшей сестры 19 миллионов рублей

Исполнитель воюет с родственником за деревообрабатывающий завод и гостиницу.

Дима Билан хочет отсудить у мужа старшей сестры 19 миллионов рублей
Билан хочет отсудить деньги у мужа сестры. Фото: Globallookpress.com

Певец Дима Билан хочет через суд взыскать 19 миллионов рублей с мужа своей старшей сестры Геннадия Зимина. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Геннадий Зимин. Фото
Зимин заявил, что не знает о предстоящем суде с Биланом. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

В свое время Билан вложил деньги в деревообрабатывающий завод и гостиницу. Помогали ему вести бизнес старшая сестра Елена, которая по образованию дизайнер, и ее муж. Затем Елена с Зиминым решила расстаться. Возникли споры, кому достанется бизнес семьи Билана.

Сам исполнитель скромно замечает, что «расстался с компаньоном». А вот соседи по населенному пункту, где находится гостиница, отмечают, что посетителей в отеле сейчас нет.

Журналистам удалось дозвониться и до Геннадия Зимина. Бизнесмен сделал вид, что не знает о предстоящем судебном процессе. Споры с Биланом он комментировать не пожелал.

Отметим, что Дима Билан – победитель музыкального песенного конкурса «Евровидение». Победу он одержал в 2008 году. Больше никто из российских звезд пока на конкурсе не побеждал.

Тэги

Геннадий ЗиминДима БиланКанал НТВКонкурс "Евровидение"Программа "Ты не поверишь!"