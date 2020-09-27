Дима Билан хочет отсудить у мужа старшей сестры 19 миллионов рублей

Певец Дима Билан хочет через суд взыскать 19 миллионов рублей с мужа своей старшей сестры Геннадия Зимина. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

В свое время Билан вложил деньги в деревообрабатывающий завод и гостиницу. Помогали ему вести бизнес старшая сестра Елена, которая по образованию дизайнер, и ее муж. Затем Елена с Зиминым решила расстаться. Возникли споры, кому достанется бизнес семьи Билана.

Сам исполнитель скромно замечает, что «расстался с компаньоном». А вот соседи по населенному пункту, где находится гостиница, отмечают, что посетителей в отеле сейчас нет.

Журналистам удалось дозвониться и до Геннадия Зимина. Бизнесмен сделал вид, что не знает о предстоящем судебном процессе. Споры с Биланом он комментировать не пожелал.

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Отметим, что Дима Билан – победитель музыкального песенного конкурса «Евровидение». Победу он одержал в 2008 году. Больше никто из российских звезд пока на конкурсе не побеждал.