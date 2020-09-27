«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

«Такие, как есть»: Рудковская на вечеринке с Галкиным поделилась селфи без прикрас

Продюсер сделала кадр на празднике их общего друга.

«Такие, как есть»: Рудковская на вечеринке с Галкиным поделилась селфи без прикрас
Яна Рудковская. Фото Global look press.

Яна Рудковская приятно провела время в компании Максима Галкина на вечеринке по случаю дня рождения друга. Продюсер примерила на праздник черное платье с рукавами-воланами, украсив шею чокером в тон.

Пользуясь случаем, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко решила ответить хейтерам на претензии в том, что она перебарщивает с обработкой снимков для социальных сетей. Напомним, блондинку частенько критиковали за то, что она удлиняет визуально ноги и изменяет лицо, делая его более молодым. На этот раз Рудковская решила показать себя без прикрас, воззвав в свидетели мужа Аллы Пугачевой.

«Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даем (выкладывала при нем)! Мы такие, как есть, кстати, еще ничего», — прокомментировала Яна, выставленные в личный блог селфи.

«Класс! Новый тренд! У меня тоже последний пост без фотошопа», «Красиво и без фотошопа», «Селфи не зашло!!! Слишком темно!», «Очень хорошее фото. Естественное и живое», «Охотно верим», — отреагировали фолловеры на пост жены Евгения Плющенко.

Тэги

Максим ГалкинМаксим Галкин последние новостиЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости