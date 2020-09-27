Звездный тренд: Климова вслед за Высоцкой отметилась с объемной сумкой цвета восточных специй

Актриса Екатерина Климова наконец-то вернулась в рабочее русло, возобновив деятельность в кино и театре. Звезда уже побывала в Калининграде, где снималась в пятой части сериала «По законам военного времени». Местные артисты и поклонники спешили запечатлеться с ней, отметив ее талант и привлекательную внешность.

Затем зеленоглазая любимица публики вернулась в Москву, где зрители с удовольствием наблюдают за ее игрой в спектакле «Любовные письма». Екатерина выходит на сцену вместе с Гошей Куценко в комбинезоне-смокинге и лакированных лоферах. Ее маскулинный и в то же время невероятно женственный образ высоко оценил дизайнер одежды Сергей Никулин.

После очередного спектакля артистка сфотографировалась в компании со своим партнером по постановке и театральным продюсером Эльшаном Мамедовым.

Она составила лук в коричневых тонах, облачившись в шелковую юбку и свитер оттенка кофе и мандариновое пальто. В руках актриса держала сумку по форме и тону очень похожую на ту, что ранее приобрела Юлия Высоцкая. Она тоже оказалась объемной, имеющей четкую прямоугольную форму и цвет восточных специй.