«Мы на расстоянии пообщались»: Олешко вспомнил свою последнюю встречу с покойным Борисовым

Как отметил актер, ведущий программы «Русское лото» соблюдал все меры предосторожности и ходил исключительно в маске.

Актер и телеведущий Александр Олешко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил свою последнюю встречу с ведущим программы «Русское лото» Михаилом Борисовым.

«Мы с ним встретились 3 сентября. На расстоянии пообщались. Он был в маске. Это такой удар по всем нам, такое горе. Мы потеряли очень талантливого человека. Я его очень боялся в восемнадцатилетнем возрасте. Хотел поступать в те годы в театральный институт. Считал, что он «засыплет» меня на экзамене. А он наоборот мне всегда помогал». Александр Олешко

Убит горем и актер Александр Семчев, который приходил, чтобы проводить Михаила Борисова в последний путь. ««Он был мужчина во всех проявлениях этого слова. Таких людей мало», — сказал актер на прощании с коллегой.

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Напомним, что Михаил Борисов умер в возрасте 71 года. Причиной смерти стал коронавирус. У звезды программы «Русское лото» было поражено 75 процентов легких. При этом к медикам за помощью он не обращался.