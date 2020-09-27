Меган Маркл могла отказаться от титула ради президентства в США

Об этом сообщило несколько зарубежных СМИ.

Сразу несколько зарубежных и отечественных СМИ со ссылкой на некие приближенные источники сообщили о желании Меган Маркл стать президентом США, якобы, актриса специально отреклась от королевского титула и пошла на разлад с британской монаршей семьей ради дальнейшей политической карьеры в Америке. Кроме того, жена принца Гарри не отказывалась никогда от гражданства Соединенных Штатов. Об этом написали американские издания Pagesix и Vanity Fair.

Между тем британская газета Express писала о возможных политических амбициях Меган еще в июле. Исследовательница британской королевской семьи, журналистка Беверли Тернер заявила в интервью изданию, что ей об этом сообщили компетентные источники и информация «совершенно точная».

«У меня есть достаточно точные авторитетные данные по этому поводу», — сказала она.

Якобы, Маркл намерена пойти на выборы в 2024-м году.

Теперь же Express пишет, что актриса собирается баллотироваться в американской конгресс. Королевский исследователь Ричард Фицуильямс сказал, что эти разговоры вокруг фигуры Меган «имеют смысл» и не вызывают у него особого удивления.