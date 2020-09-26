Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли готовятся впервые стать родителями

Кит Харингтон прославился, когда снялся в сериале «Игра престолов». Ему досталась сложная главная роль Джона Сноу, который смог спасти многих товарищей, выжить «за стеной» и растопить сердце матери драконов Дейнерис Таргариен. Примечательно, что именно на съемочной площадке проекта актер встретил свою будущую жену Роуз Лесли. По сюжету, у них была любовная линия. Но героиню рыжеволосой актрисы одичалую Игритт убили.

В мае 2018 году Кит устроил мальчишник, на который позвал многих коллег по сериалу. А спустя месяц в родовом замке клана Лесли в Абердиншире состоялась его свадьба с возлюбленной. Пара выглядела счастливой. И вот спустя два года супруги сообщили, что скоро станут родителями. Роуз приняла участие в фотосессии для глянцевого издания Make. Она снялась в вечернем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Примечательно, что слухи о скором пополнении в семье появились еще летом. Папарацци видели пару на прогулках. Изменения в фигуре актрисы были не явными, но заметными. По всей видимости, первенец исполнителя роди Джона Сноу появится на свет первых месяцах 2021 года. Отметим, что съемки в «Игре престолов» помогли сколотить им состояние. Харингтон стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения в 2017 году. Он получал 1,1 миллион долларов за съемки в одном эпизоде сериала.