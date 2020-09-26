«Можно повеселиться»: Решетова в пудровом платье миди провела вечер с Рудовой в клубе

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила с Тимати. Девушка в конце прошлого года подарила артисту сына Ратмира. Многие считали, что это укрепит их отношения, но после карантина и лета, которое они провели не вместе, пара объявила о расставании. Модель осталась жить с сыном в квартире рэпера, а сам Тимати съехал в другое жилье. Как объяснила девушки, они готовились к переезду в дом мечты, но теперь это произойдет уже без нее.

Не прошло и пары месяцев, как появились слухи, что у Тимати новая девушка. Ему стали приписывать роман с тату мастером, которая не раз набивала рисунки на его теле. Блондинка опубликовала фото с рэпером, сделав подпись: «Теперь можно». Сам артист хранит молчание, а вот Решетова накануне отправилась в клуб, где повеселилась с Натальей Рудовой, Виктории Одинцовой, Софии Никитчук. Девушка облачилась в силуэтное платье миди пудрового цвета. Она танцевала, кривлялась и общалась с подругами.

За столиком, который облюбовала большая компания, были и парни. Рудова узнала, что у одного из них есть раритетный автомобиль. Она даже прокатилась в нем. А вот Решетова поздно пришла домой, но не жалела, что вырвалась и развеялась. Поклонники заподозрили, что модель специально пошла в клуб, чтобы найти себе жениха.

«Я вчера афигенно проводила время с друзьями, кого давно не видела, а не жениха искала. Раз в год хоть можно повеселиться, не?», — оправдалась девушка.

Она также прокомментировала слухи о новых отношениях Тимати. Анастасия заверила, что рэпер еще свободен, как и она. «Вот тебе и отношения напоказ.. Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку „залезть в чужую постель“… Нет у него никого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения», — высказалась модель.