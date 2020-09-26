«Вылитый Добронравов»: Мясников из «Уральских пельменей» кардинально сменил имидж

Шоумен предстал перед подписчиками с седой бородкой, морщинами и стал похож на главного персонажа из «Сватов».

Один из участников шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников в Instagram предстал в неожиданном образе, чем несколько смутил поклонников своего творчества. У него появилась седая бородка и морщины. Актер словно резко постарел на 15-20 лет.

«Сижу, жду, когда кто-нибудь посмотрит клип «Медляк» на моем канале в Ютуб». Вячеслав Мясников

«Вылитый Федор Добронравов», «Судя по бороде и морщинам вы очень долго сидите», «Сразу вас узнала. Нормальный такой старичок», «Боже, как вы постарели. А глаза все так же с задоринкой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно у Вячеслава Мясникова вышел клип «Медляк». Съемки проходили в одном из музеев в Сочи. Ради съемок жена шоумена похудела на восемь килограммов. Сам Мясников в клипе исполнил сразу две роли – молодого романтичного парня и злой матери девушки, которую родительница не отпускает на свидание. Добавим, что у клипа уже набралось свыше шестисот тысяч просмотров в Сети.