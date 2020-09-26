«Жизнь других» на Мальте: сколько денег нужно на дом и где найти холостяков
Жанна Бадоева
Звездный гость
Злой рок Лидии Федосеевой-Шукшиной: второй муж умер, четвертый спился, а пятый вообще Алибасов
Видео

Телегин получил возможность увидеться с дочкой от Пелагеи только в присутствии тещи

Как отметил адвокат исполнительницы, хоккеист был рад встрече с любимой Таисией.

Телегин получил возможность увидеться с дочкой от Пелагеи только в присутствии тещи
Адвокат Пелагеи заверил, что Телегин видится с дочкой/http://globallookpress.com/

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко заявил, что хоккеист Иван Телегин регулярно встречается со своей дочкой от исполнительницы Таисией. Никаких препятствий в этом вопросе звезда своему мужу, с которым она сейчас разводится, не строит.

«С Таисией, насколько я знаю, папа встречался недавно, с неделю назад. Приезжал к теще, у которой в это время была девочка, провел с дочкой полдня. Все спокойно и по-доброму. Ребенок был рад встрече, папа доволен».

Филипп Рябченко

Как добавил Рябченко, он не понимает, почему адвокаты Телегина пытаются все время выставить Пелагею в плохом свете. По его словам, исполнительница наоборот только рада, что Телегин не забывает о дочке, сообщает «СтарХит».

Ранее представитель хоккеиста Марианна Мировая говорила, что Пелагея якобы строит препятствия для общения хоккеиста с ребенком. Добавим, что сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс в звездной паре, которая не смогла сохранить любовь.

Тэги

Иван ТелегинИван Телегин последние новостиПелагеяТаисия ТелегинаФилипп Рябченко