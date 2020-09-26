Вдовец Валентины Легкоступовой уехал в Турцию с драгоценностями певицы

Муж Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой отправился в Турцию, сообщает «Комсомольская Правда».
Коллега яхтсмена Юрия Фирсова пояснила, что вдовец находится на регате с 26 сентября. Также стало известно, что поездка Фарисова была запланированной. Таким способом, мужчина сбежал от постоянных напоминаний о смерти жены. С помощью работы бизнесмен пытается справиться со своей потерей.
Однако друг Легкоступовой — певец Феликс Царикати — в программе «Человек и закон» высказал иную точку зрения по поводу скорой поездки Фирсова.
«Дочь Валентины говорит – там нет никаких денег, наоборот, в этом рюкзаке он собрал все драгоценности Вали», — рассказал артист про багаж, который, как он предполагает, взял с собой вдовец.
Напомним, что смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате черепно-мозговой травмы. Ране стало известно, что артистка поскользнулась в ванной и ударилась головой. Однако позже правоохранительными органами была возобновлена проверка по делу смерти знаменитости. Одна из экспертиз показала насильственный характер смерти погибшей.