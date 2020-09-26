«Это было пять лет назад»: Валерия прокомментировала ролик Дробыша со своей госпитализацией

Как отметила исполнительница, сейчас с ней все в порядке.

Певица Валерия отреагировала в Instagram на ролик, который ранее разместил музыкальный продюсер Виктор Дробыш. Напомним, что на кадрах можно увидеть, как певицу увозят в больницу на автомобиле реанимации. Пользователи не на шутку испугались за звезду. Да и Виктор Дробыш какое-то время не прояснял ситуацию, словно специально подливая масла в огонь.

Впрочем, позже певица все-таки объяснилась. Под постом Дробыша она написала: «Это было пять лет назад» и поставила улыбающийся смайлик. Сам Дробыш также подтвердил, что происшествие с Валерией случилось уже давно.

Ранее муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин отмечал, что звезда действительно неважно себя почувствовала во время зарубежных гастролей. Какое-то время она была в больнице с высокой температурой. К счастью, тогда все обошлось.

Добавим, что Пригожин и Валерия уже много лет вместе. Муж всегда сопровождает свою жену во время гастролей и заботится о ее здоровье.