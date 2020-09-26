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«Никак нас не сводила судьба»: Дарья Мороз заявила, что встретила свою настоящую любовь

По словам актрисы, познакомиться с этим человеком она хотела очень давно.

«Никак нас не сводила судьба»: Дарья Мороз заявила, что встретила свою настоящую любовь
Мороз встретила своего любимого человека/http://globallookpress.com/

Актриса Дарья Мороз в Instagram заявила, что наконец-то познакомилась с человеком, о встрече с которым давно мечтала. Это фотограф Ольга Тупоногова-Волкова.

Дарья Мороз. Фото
Мороз рассказала о своем любимом человеке/http://globallookpress.com/

«Никак нас не сводила судьба. Тогда я решила, чего ждать, надо действовать. И написала в Директ. Мол, я артистка Мороз и давайте что-то срочно придумаем. И оказалось, что Оля тоже обо мне думала».

Дарья Мороз

Как отметила Мороз, уже после первой совместной фотосессии она поняла, что это любовь с первого кадра. По ее словам, фотограф обладает невероятным талантом и взаимопроникновением.

Напомним, что Дарья Мороз несколько лет назад рассталась со своим мужем режиссером Константином Богомоловым, художественным руководителем театра на Малой Бронной. Их общей дочери Ане в этом году исполнилось уже десять лет. Сейчас Мороз одинока. При этом ей порой приписывают различные романы. Звезда не раз говорила, что она сосредоточена на творчестве.

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