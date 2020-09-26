«Не Ольга придала популярности Тарасову, а он ей»: Абрикосов рассказал о «пути к славе» Бузовой

Как отметил бывший участник телестройки, все лучшее в жизни популярной певицы и ведущей уже было.

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram заявил, что все лучшее в жизни певицы и телеведущей Ольги Бузовой, с которой он когда-то делил одну крышу над головой, уже случилось. Он разместил объемный пост, в котором рассказал о личности звезды и о том, как она шла к своему успеху.

Так, по его словам, Бузова на само деле не ранимая и не открытая девушка, как себя позиционирует. Когда она пришла на «Дом-2», то стала всем рассказывать о неудачном опыте сожительства с мужчиной. Как добавил Май Абрикосов, Ольга не наивная, а расчетливая девушка. Перед каждым конкурсом она, как заверил Абрикосов, закатывала истерики и рыдала, эффективно вызывая к себе жалость. Сегодня это выглядит, по его мнению, смешным и истеричным. Общалась же она только с теми людьми, от которых могла получить выгоду.

«Я вообще считаю, что лучшее в жизни Оли уже было – ее замужество, которое она упустила. И не Ольга придала популярности Тарасову, как она привыкла всем рассказывать, а он ей, сделав женой футболиста сборной России, повысив ей статус до «элиты общества» и введя в определенные круги». Май Абрикосов

Напомним, что Май Абрикосов сегодня ведет отшельнический образ жизни. Он поселился в деревне под Воронежем и не желает общаться с другими участниками скандальной телестройки. На просьбы об интервью журналистов он отвечает отказом.